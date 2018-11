BABADOOK&FRIENDS

Babadook&Friends Cittaducale

BASKET CONTIGLIANO

Basket Contigliano

ALTRI RISULTATI, IV GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Trasferte amare per le due reatine di Promozione, entrambe sconfitte in Umbria, cadono i Babadook a Terni, contro la Ternana Basket 59-48, mentre domenica sera Turani e compagni, sono usciti sconfitti dal campo della capolista, Virtus Bastia, 68-56.Nel posticipo della IV giornata, i gialloneri di coach Olivieri, non riescono a trovare i primi punti in trasferta della stagione, lasciando così ai ternani i primi punti della stagione, che superano proprio i reatini in classifica fermi ad 1 punto. Fatale la brutta partenza per i Babadook che hanno concesso troppi spazi ai padroni di casa fin dall'inizio, come conferma coach Olivieri: «Primo tempo male sia in attacco, dove non abbiamo trovato soluzioni e canestri, solo 13 punti realizzati nei primi due quarti, e in difesa dove abbiamo concesso punti senza tenere l'uno contro uno,e senza prendere rimbalzi. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio in attacco trovando soluzioni e canestri e abbiamo difeso meglio con la zona 2-3, trovando anche rimbalzi sia in attacco che in difesa. Abbiamo sbagliato tanti tiri liberi».: Castrucci 5, De Marco 7, Pitoni 17, Vio 3, Luna E., Scappa, Santocchi 1, Grillo 13, Costantini 2, Proietti. Coach: OlivieriParziali: 11-7,20-6,8-13,20-22Seconda trasferta fatale per il Basket Contigliano, che a Bastia Umbra cede ai padroni di casa della Virtus, 68-56. Gli amaranto celesti restano a 4 punti, in ottava posizione, mentre la Virtus Bastia con questo successo è prima in classifica, a punteggio pieno.Partita equilibrata per i primi due quarti, con le due formazioni punto a punto fino a metà partita, poi complice anche qualche fischio arbitrale, con Livera e Santoprete costretti a lasciare il campo per cinque falli, il match si indirizza verso i padroni di casa, che nell'ultimo quarto chiudono la pratica realizzando 21-12 di parziale. Nel dopo gara coach Brunelli commenta così la sconfitta: «Era una partita complicata, contro Bastia, che è una buona squadra e ben attrezzata. Abbiamo subito l'intensità, le mani addosso, siamo caduti nel tranello di innervosirci, non siamo stati uniti, commettendo troppo falli. Sono stati bravi gli avversari».: Santoprete 10, Fusacchia 0, Difilippo 0, Pontillo 12, Giovannelli 9, Livera 12, Seri 0, Rossi 0, D'Angeli 3, Umena 1, Turani 10, Seri 0, Palmegiani 0, Tosti 0, De Marco 0 . Coach: BrunelliParziali: 17- 14, 17-21,13-9,21-12Virtus Bastia Basket Contigliano 68 - 56Ternana Basket Babadook & Friends Cittaducale 59 - 48Città di Castello Basket Basket Leoni Altotevere 71 - 72Soriano Virus Nestor Basket Marsciano 74 - 80Orvieto Basket Pallacanestro Perugia 66 - 48Pontevecchio Basket Basket Club Fratta Umbertide 71 - 45Virtus Bastia 8Basket Leoni Altotevere 6Pontevecchio Basket 6Basket Club Fratta Umbertide 6Città di Castello Basket 4Soriano Virus 4Nestor Basket Marsciano 4Basket Contigliano 4Ternana Basket 2Orvieto Basket 2Babadook & Friends Cittaducale 1Pallacanestro Perugia 0