La Sebastiani espugna Rimini 64-77 e conquista la semifinale playoff davanti a Sanesi e Zampolini. Foto

RIETI - La Real Sebastiani Rieti non sbaglia il match point: Rimini battuta a domicilio e serie chiusa sul 3-0. Gli amarantocelesti volano in semifinale grazie alla vittoria per 64-77 in gara 3 al PalaFlaminio di Rimini.

Gara equilibrata nel primo tempo, poi Rieti nella ripresa piazza il break a fine terzo quarto con Spanghero e Italiano protagonisti. Non poteva mancare la firma di Jazz Johnson che chiude definitivamente la pratica arrotondando fino ai 28 punti personali. Rieti aspetta in semifinale la vincente dell’altro quarto di finale tra Bologna e Treviglio (Fortitudo avanti 2-0).

Presenti al PalaFlaminio due leggende ex Sebastiani come Domenico Zampolini e Gianfranco “Padella” Sanesi.

Primo quarto

Anche gara 3 comincia all’insegna del grande equilibrio: per Rimini bene Marks e Anumba ma la Sebastiani replica con l’ex di turno Jazz Johnson autore di 7 punti e 2 assist nei primi minuti di gara (11-11).

Dalla panchina entrano Grande da una parte e capitan Spanghero dall’altra che vanno a segno confermando il continuo botta e risposta tra le due squadre: l’appoggio di Italiano nel finale di quarto vale il 15-15 con cui si chiude la prima frazione.

Secondo quarto

La Sebastiani non trova la via del canestro dalla lunga (0 su 10 da tre in avvio) ma funzionano i tiri dalla media di Spanghero e Ancellotti (18-19). Rimini a segno dalla lunga invece con Grande e Scarponi ma il rientro di Jazz Johnson è utile per trovare spazi e Hogue appoggia per il 23-23. Justin Johnson lotta sotto canestro da una parte mentre Nobile va a segno con la prima tripla amarantoceleste di serata (27-28). Non va la tripla di Piccin allo scadere: si va all’intervallo lungo sul più 1 Rieti.

Terzo quarto

Sembrano aggiustarsi le percentuali dal perimetro della Sebastiani che va a segno prima con Jazz Johnson e poi con Piccin (33-37). Grande e Marks replicano ma Johnson continua a creare problemi alla difesa romagnola (37-39). Sorpasso Rimini col gioco da tre di Justin Johnson ma dall’altra Spanghero e Italiano puniscono la zona con il tiro da tre e Rieti va sul più 5 (42-47). Sebastiani che va anche sul più 8 con un’altra tripla di Italiano prima della replica riminese che arriva da Marks. Il jumper allo scadere di Spanghero fissa il punteggio sul 49-54.

Quarto quarto

Tripla di capitan Spanghero a cui replica Justin Johnson con il gioco da tre (54-59). Antisportivo di Marks ai danni di Spanghero (54-61). Canestro da campione di Jazz Johnson che subisce anche il fallo e porta Rieti in doppia cifra di vantaggio (54-64). Altre due triple di un Jazz Johnson che sente il finale di partita (56-70). Bene la difesa reatina e la Sebastiani dalla lunetta allunga con Johnson e Spanghero (59-74). Rimini fatica anche dalla lunetta e non riesce ad accorciare. Preoccupazione per Hogue che a rimbalzo sembra farsi male al gomito. Raucci corregge sotto canestro per il 62-76. Rimini alza bandiera bianca e fa salutare al PalaFlaminio i beniamini dei romagnoli a un minuto dalla sirena. Scorrono i titoli di coda, Rieti sbanca Rimini 64-77 e vola in semifinale Playoff.

Tabellini

Rimini – Real Sebastiani Rieti 64-77

Parziali: 15-15; 12-13; 22-26; 15-23

Quintetti

Rimini: Tassinari, Marks, Anumba, Johnson, Simioni

Real Sebastiani Rieti: Nobile, Johnson, Piccin, Petrovic, Hogue

Rimini: Tassinari, Marks 20, Anumba 8, Grande 10, Tomassini 2, Scarponi 5, Johnson 16, Simioni 3, Pellegrino, Adamu. All. Dell’Agnello

Real Sebastiani Rieti: Sanguinetti 2, Petrovic 2, Piccin 3, Hogue 7, Ancellotti 2, Johnson 28, Raucci 2, Poom, Italiano 10, Nobile 5, Spanghero 16. All. Rossi

Arbitri: Stefano Ursi di Livorno, Paolo Puccini di Genova e Luca Bartolini di Fano (PU)