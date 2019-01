© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Al Di Tommaso il Passo Corese (22 punti) viene travolto dalla Tivoli (30): termina 1 a 4. I Coresini partono male subendo il gol del vantaggio ospite a pochi minuti dall’inizio della gara. La rete subita apre gli occhi dei giovani bianconeri che prendono le misure e trovano il pareggio con Ubertini nei primi minuti della ripresa. Alla mezz’ora del secondo tempo la Tivoli passa nuovamente in vantaggio con un rigore dubbio che fa bene al morale degli ospiti. Il Passo Corese nei minuti finali prova a riprendere la gara ma sbilanciandosi subisce il terzo ed il quarto gol.«Sicuramente è una squadra di un'altra categoria che dopo il mercato di dicembre si è rafforzata e punterà sicuramente al salto in Eccellenza - afferma mister Fabrizio Benigni - D’altro canto, non ho mai parlato di arbitri in sedici giornate e lo faccio all’ultima del girone di andata: la loro vittoria è meritata ma non avevano bisogno di aiuti arbitrali come è accaduto oggi”.Il Passo Corese crolla contro una Tivoli superiore. L’ultima del girone di andata non si è conclusa come nei migliori finali ma da martedì si torna a lavoro. I ragazzi di mister Benigni domenica 13 ospiteranno la Vis Subiaco (17) per la prima di ritorno.