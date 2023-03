Prima: P. S. Lorenzo e Accademia Sabina 1-1 nel derby. Ko Fiamignano, Casperia, Alba e Ginestra. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono i riflettori sulla diciannovesima giornata del campionato di Prima categoria, sette le sfide giocate con un derby che ha rispettato le aspettative e match che hanno lasciato l’amaro in bocca a quasi tutte alle reatine impegnate.

Derby molto bello quello che ha chiuso la quarta giornata di ritorno tra Poggio San Lorenzo e Accademia Calcio Sabina terminato con il risultato di uno a uno. Un goal per tempo per le due squadre dove ad aprire la marcatura sono i padroni di casa con Ippoliti che porta in vantaggio i suoi al ventesimo e primo tempo che si chiude con il vantaggio dei padroni di casa, secondo che si apre con tante occasioni da ambedue le squadre con l’Accademia che al settantesimo riuscirà a trovare il goal del pareggio con Williams che sigla la marcatura e ristabilisce l’equilibrio. Equilibrio che resterà fino alla fine e match che terminerà uno a uno. Un punto per entrambe con i padroni di casa a 19 al decimo posto, ospiti a 23 al settimo posto.

Altra grande vittoria per il Città di Rieti, impegnata in mattinata nel match interno contro l’Accademia Sporting Roma trionfa con il risultato di cinque a zero, cinquina importante per gli uomini di Pagliarino che continuano la loro corsa e nell’attesa di recuperare il match contro l’Alba Sant’Elia tengono il passo del Monterotondo a meno tre punti.

Domenica sfortunata invece per il Fiamignano Valle del Salto, impegnato in esterna contro il Castelnuovese Calcio cade per uno a zero, gara fin da subito in salita per gli equicoli che vanno sotto all’ottavo minuto, da lì in poi tante occasioni per Fiamignano che, poco freddo sotto porta non riuscirà mai a trovare il goal del pareggio e incasserà la terza sconfitta stagionale, sfumata la chance di sorpasso sul Soratte ed equicoli che restano a 34 al quarto posto.

Cade anche il Casperia, impegnato nella difficile esterna in terra eretina contro la capolista Monterotondo 1935, risultato dall’ampio margine che vede i locali imporsi e calare la manita, sconfitta pesante per i sabini che nonostante le buone azioni costruite non riesce a fermare la corazzata eretina, a poco serviranno le reti di Negri e Uduh. Resta a 20 il Casperia al nono posto, continua a salire invece il Monterotondo che vola a 46 al primo posto.

Domenica da dimenticare per Ginestra, che in casa contro il Football Jus cade per due a tre, partita sfortunata per gli uomini di Leoni che trovano subito il vantaggio con Micarelli, vengono poi pareggiati, ritrovano il vantaggio Valzecchi e poi nel momento più importante della gara calano d’intensità, salirà invece il gioco del Football Jus che nell’ultimo quarto ‘ora riesce prima a trovare il pareggio e poi il goal vittoria che vale tre punti d’oro. Cade Ginestra che insacca la terza sconfitta consecutiva e resta a 7 all’ultimo posto.

Giornata da dimenticare anche per l’Alba Sant’Elia, impegnata nella sfida salvezza contro la diretta avversaria Brictense cade per due a zero, gara fin da subito difficile per i reatini che vanno sotto al decimo del primo tempo su una brutta distrazione difensiva, match statico che vede comunque i reatini in cerca del pareggio per tutta la durata del match, il colpo finale arriverà al novantaseiesimo dove i capitolini trovano il 2 a 0 che, condanna i reatini che restano a 8 al penultimo posto.

Tra le altre gare di giornata troviamo il derby tutto romano tra Castrum Monterotondo e III Municipio Calcio terminato tre a due in favore dei locali.

Turno di riposo per Soratte fermo a 35 al terzo posto.

Risultati e marcatori (XIX giornata):

Poggio San Lorenzo-Accademia Calcio Sabina 1-1: Ippoliti (P), Williams (A)

Città di Rieti-Accademia Sporting Roma 5-0: Laurenti, Cioffi, De Dominicis, Zanette, Cioffi (C)

Ginestra-Football Jus 2-3: Micarelli, Valzecchi (G)

Castelnuovese Calcio-Fiamignano Valle del Salto 1-0

Monterotondo 1935-Casperia 5-2: Negri, Uduh

Brictense-Alba Sant’Elia 2-0

Castrum Monterotondo-III Municipio Calcio 3-2

Riposa Soratte

Classifica

Monterotondo 1935 46

Città di Rieti 43

Soratte 35

Fiamignano Valle del Salto 34

Castrum Monterotondo 32

Football Jus 27

Accademia Calcio Sabina 23

Accademia Sporting Roma 22

Casperia 20

Poggio San Lorenzo 19

Castelnuovese Calcio 17

III Municipio Calcio 16

Brictense 15

Alba Sant’Elia 8

Ginestra 7