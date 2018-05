di Michel Saburri

RIETI - In Prima categoria è una stagione che sembra non finire mai, domani, domenica 27 maggio, alle 16.30 infatti si recupera il derby tra Selci e Poggio Mirteto (arbitro Crescenzi di Viterbo). La gara era stata sospesa una settimana fa dopo appena 5 minuti di gioco per impraticbilità del campo ed è decisiva per determinare la griglia per il playout salvezza.



Le combinazioni possibili a questo punto però sono abbastanza semplici, in caso di vittoria del Selci i sabini scavalcherebbero Grotti in classifica e affronterebbero l’Alba Sant’Elia in casa che è in svantaggio negli scontri diretti con Poggio Mirteto, di conseguenza l’altro spareggio sarebbe tra Grotti e Poggio Mirteto. Stessa situazione anche in caso di pareggio visto che Selci e Grotti avrebbero gli stessi punti in classifica ma Selci avrebbe dalla sua gli scontri diretti. In caso di vittoria di Poggio Mirteto invece Grotti verrebbe raggiunto e superato in classifica proprio da Poggio Mirteto che vanterebbe una migliore differenza reti, al momento sarebbero pari ma in caso di vittoria a Selci il Poggio Mirteto avrebbe almento un gol in più. Di conseguenza Poggio Mirteto andrebbe ad ospitare in casa l’Alba Sant’Elia mentre Grotti se la vedrebbe con Selci.



LE ASPETTATIVE

Nello Loreti, presidente del Selci : «Non molliamo, vogliamo giocarci lo spareggio in caso per cui l’obiettivo minimo è quello di non perdere. Siamo ancora una volta in formazione rimaneggiata ma ci daranno una mano anche i ragazzi della juniores».

Marco Sautelli, presidente del Poggio Mirteto : «E’ importante vincere per aver la possibilità di giocarci il playout in casa. Il mister e i ragazzi sono sicuro che ce la metteranno tutta. L’andamento di questa stagione non è stato dei migliori, ma nessuno ha mai smesso di crederci e così continueremo per queste ultime due gare»



LA GRIGLIA PLAYOUT

Vittoria Selci o pareggio

Selci-Alba Sant’Elia

Grotti-Poggio Mirteto

Vittoria Poggio Mirteto

Poggio Mirteto-Alba Sant’Elia

Grotti-Selci



CLASSIFICA

Passo Corese 63

Settebagni 61

Scandriglia 60

Atletico San Basilio 58

Nomentum 52

Atletico Roma 47

Poggio Nativo 46

Montasola, Rebibbia e Ginestra 43

Capradosso 38

Grotti 26

Selci* 25

Alba Sant’Elia e Poggio Mirteto* 23

Velinia 17



*= una gara in meno.



