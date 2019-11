Ultimo aggiornamento: 11:02

RIETI - Nella settimana più difficile da inizio stagione, la Zeus Npc chiamata al riscatto dopo la deludente prova interna contro l'Ebk Roma, ospita l'Edilnol Biella, seconda forza del campionato a pari merito con Torino e distante solo due punti dalla capolista Casale. Un secondo posto, frutto di un percorso netto in casa, con 4 successi, mentre l'unica vittoria esterna risale all'ultima trasferta, 79-68, proprio sul campo dell'Ebk. Non si è fatto trovare impreparato coach Galbiati, che oggi vede premiate le sue scelte estive, che l'hanno portato a puntare su una squadra giovane ma allo stesso tempo talentuosa e competitiva.A brillare maggiormente è il play-guardia Giordano Bortolani, dopo l'anno di apprendistato a Legnano, quest'anno sotto le direttive del coach che l'ha cresciuto all'Olimpia Milano, viaggia a cifre da americano: 17.1 punti di media a partita per il classe 2000, prospetto di sicuro avvenire. Al suo fianco c'è capitan Lorenzo Saccaggi, ottimo assist man, è una garanzia nel campionato di A2, un po' come Eric Lombardi, l'ex Treviso rientra da un lungo infortunio e in attesa che torni al top, la società ha puntato su Donzelli, lo scorso anno a Forlì. La coppia di stranieri è formata dal roockie Ed Polite Jr, un'ala piccola e il centro nigeriano Emmanuel Omogbo, finora infallibile dalla media, con il 68.3 %. Spazio ai giovani in panchina, a disposizione di Galbiati ci sono i riconfermati Massone e Pollone, prodotti del settore giovanile piemontese. Da Trieste in prestito è giunto Deangeli, mentre come cambio dei lunghi c'è Barbante.