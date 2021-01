Piana Reatina sommersa, la Regione Lazio chiede lo stato di calamità. Timori per le nuove piogge in arrivo

RIETI - «E' volontà del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti di proporre lo stato di calamità naturale per quanto accaduto sulla Piana Reatina». A confermare le intenzioni maturate dal Comune di Rieti in questi ultimi giorni è lo stesso Capo della Protezione civile della Regione Lazio ed ex comandante della Municipale di Rieti Carmelo Tulumello.

«In questo momento dobbiamo cercare di contenere le ulteriori conseguenze peggiorative di questo evento - spiega Tulumello - Abbiamo ora a disposizione 135 volontari e stiamo allestendo il campo base a Santa Rufina. Stiamo seguendo con molta attenzione il tema meteo, per avere dei dati più attendibili sui millimetri di pioggia previsti, ma soprattutto le temperature che potrebbero incrementare gli apporti d'acqua sui corsi primari e secondari. Dietro indicazioni dell'Ardis, una squadra comincerà il rafforzamento degli argini che rischiano compromissioni, ma l'acqua si vedrà ancora per molto tempo, perché i terreni sono saturi e la capacità di assorbimento è assente».

