Paura sulla Salto-Cicolana per un furgone in fiamme, illeso il conducente

RIETI - Paura nel pomeriggio di oggi per un furgone commerciale in fiamme lungo la Strada regionale 578 Salto-Cicolana prima dell’abitato di Grotti, all’altezza del bivio per la località “Madonna dei Balzi”. Improvvisamente fumo e un principio di incendio e le fiamme che si sono rapidamente propagate fuori controllo.

Il conducente, un corriere che trasportava pacchi, è riuscito a mettere in sosta il mezzo a bordo strada senza però poter evitare che le fiamme si espandessero ulteriormente. Sul posto sono intervenuti due mezzi antincendio dei vigili del fuoco di Rieti che hanno rapidamente spento l’incendio. Il veicolo è stato semidistrutto dal rogo che lo ha avvolto senza però nessuna conseguenza per il conducente.