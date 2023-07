Aps, concluso l'intervento nella Piana reatina: ammodernati oltre 8 km di acquedotto lungo via Tancia

RIETI - Circa 2,97 milioni di euro di investimento e oltre 8,3 km di acquedotto completamenti sostituiti. Questi i numeri dell’importante intervento condotto da Acqua Pubblica Sabina nel corso degli ultimi mesi nella Piana Reatina, a sud ovest del Capoluogo, nell’area attraversata dalla via Tancia.

I lavori hanno riguardato la zona che parte dall’intersezione con via Lungovelino Don Giovanni Olivieri, nell’ambito urbano di Rieti, e arriva fino alla frazione di Piani Poggio Fidoni, attraversando l’abitato di Case San Benedetto, Macelletto e Piani Sant’Elia, oltre alla realizzazione del “bypass Contigliano” fino all’intersezione di Via Tancia con l’incrocio per Monte San Giovanni e al collegamento della stazione di pompaggio di Onnina per il comune di Greccio.

Un cantiere atteso da tempo dagli utenti della zona,finanziato attraverso fondi del Ministero dell’Ambiente e altri derivanti dell’accordo di interferenza d’ambito tra Ato2 Roma e Ato3 Rieti Lazio Centrale.

I lavori hanno consentito di bonificare oltre 6 km di condotte in eternit costruite negli anni 50/60, eliminando per l’intera zona interessata perdite e disservizi dovuti alla vetustà dei precedenti impianti, oltre al potenziamento e alla messa in sicurezza degli approvvigionamenti necessari ai comuni di Contigliano e Greccio.

La progettazione di Aps ha permesso di realizzare opere acquedottistiche in grado di essere più efficienti e meno impattanti dal punto di vista ambientale, oltre a garantire una minimizzazione dei costi di manutenzione.

Questo significativo intervento commissionato da Aps ha visto la definitiva conclusione con la ripavimentazione di tutte le porzioni di strada interessate, da Rieti a Contigliano, e il rifacimento della segnaletica orizzontale a terra, attività in corso proprio in questi giorni.