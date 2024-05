Incidente stradale a Chiesa Nuova, traffico rallentato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Traffico rallentato oggi, in via Chiesa Nuova, oggi 24 maggio, intorno alle 13.45, a causa di un incidente che ha coinvolto due vetture. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri giunti sul posto ma, a quanto sembra, la Dacia, proveniente da Rieti verso Contigliano, nello svoltare verso il bar e ristorante, poco prima della Chiesa della frazione dedicata a Santa Barbara in Agro, non avrebbe dato la precedenza alla Ford Fiesta che procedeva in senzo opposto. Entrambe le macchine procedevano a bassa velocità. Per tale ragione nessuna grave conseguenza è stata riscontrata per gli occupanti dei veicoli.