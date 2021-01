Chiusa strada vicino Magliano Sabina, disagi per pendolari e studenti

RIETI - Strada provinciale 6 "Magliano Sabina" chiusa fino a nuova disposizione. A seguito della profonda spaccatura che si è aperta nell'asfalto al km 10+860, la Provincia di Terni, sotto cui ricade la competenza del tratto, proprio sul confine tra la regione Lazio e Umbria, ha emanato un'ordinanza per interdire il transito su entrambi i sensi di marcia. Il territorio della provincia di Rieti torna, ancora una volta ad essere spaccato in due.

La situazione determinerà per lungo tempo importanti disagi per chi lavora verso Rieti, ma anche e soprattutto per gli studenti montebuonesi delle Medie dell'omnicomprensivo "Sandro Pertini" che saranno costretti, con lo scuolabus, a compiere un tragitto quotidiano molto più lungo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA