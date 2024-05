Perotti, presidente comitato Piana Reatina: «Intervenire per eliminare esalazioni malsane a Chiesa Nuova»

RIETI - ’«Da più di una settimana ormai che esalazioni malsane vengono respirate dai cittadini e dalle cittadine della piana reatina. Il tutto perché una rottura della fognatura a Chiesa Nuova è rotta e nessuno ancora è intervenuto per ripararla». Lo scrive in una nota Antonio Perotti, presidente del Comitato della Piana Reatina.

«Chiediamo al Comune e agli assessori competenti interventi immediati - afferma Perotti - perché i miasmi sono insopportabili e gli abitanti di questo territorio stanno vivendo una situazione di forte disagio, che può incidere anche sulla loro salute».

«Alle tante difficoltà della Piana siamo ormai abituati - conclude Perotti - Non è un giorno infatti che chiediamo al Sindaco e alla sua giunta un incontro per stilare una priorità di interventi necessari per strappare questa zona di Rieti dal degrado. Ma le esalazioni malsane che sono costretti a respirare da giorni i residenti per una condotta fognaria rotta rientrano in una categoria urgentissima di lavori. E se un Comune non è in grado di tutelare la salute pubblica, è un Comune che ha fallito la sua missione».