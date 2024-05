Concorso lirico internazionale Mattia Battistini, in città un centinaio di giovani cantanti provenienti da tutto il mondo

RIETI - Il concerto “Visse d’arte” di ieri sera a San Giorgio ha aperto come meglio non si poteva il Concorso lirico internazionale Mattia Battistini, che ha richiamato in città circa cento giovani cantanti provenienti da tutto il mondo, oggi e domani impegnati con le selezioni della giuria presieduta da Ines Salazar.

Ad accompagnare la città ad immergersi nelle atmosfere della lirica è stato il recital di ieri dedicato a Piero Fasciolo, con il Rieti Opera Ensemble che sotto la direzione artistica di Silvia Costanzi e con il maestro Ruggero Russi al pianoforte ha presentato un programma di arie della migliore tradizione operistica italiana e mondiale. Ora la scena si è spostata al Teatro Flavio Vespasiano dove si susseguono le audizioni in vista del Gran Gala lirico in programma domenica pomeriggio alle 17.

«Stiamo preparando uno spettacolo di prim’ordine, con i vincitori del Concorso che si esibiranno accompagnati da un’orchestra lirico sinfonica - dice Paolo Di Lorenzo, che con Michael Alfonsi ha organizzato questa nuova edizione del “Mattia Battistini”, supportata dalla Fondazione Varrone - In città in questi giorni si registra di nuovo il tutto esaurito grazie al nostro concorso e al movimento sempre forte dell’atletica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aspettiamo tutti, reatini e ospiti al Teatro per godere insieme dello spettacolo della lirica». Appuntamento domenica alle 17 al Flavio; l’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.