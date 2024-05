Venerdì 24 Maggio 2024, 00:10

RIETI - La giunta del Comune di Rieti approva la delibera predisposta dall’assessore ai Lavori pubblici, Claudia Chiarinelli, per il recupero dell’ex mercato coperto e di largo Alfani, nel centro storico cittadino. Un deciso passo in avanti, quello votato ieri dagli assessori di Palazzo di Città, verso la riqualificazione della struttura di via Potenziani - chiusa da oltre trent’anni - e del sovrastante parcheggio di largo Alfani, ormai da mesi al centro della cronaca tra spaccio, risse e degrado, contro i quali agirà ora la trasformazione e la ridenominazione dello spiazzo, destinatario di un profondo restyling e della ricomparsa del suo nome originario, che tornerà ad essere “piazza delle Erbe”.

Il percorso. Un iter lungo e complesso, quello che ha coinvolto l’ex mercato coperto, iniziato con la rimodulazione - da parte dell’ultima giunta Cicchetti - di alcuni interventi inizialmente previsti dal progetto del parco circolare diffuso di “Rieti 2020”. predisposto dalla giunta Petrangeli. e culminato con la messa a terra - da parte dell’assessorato ai Lavori pubblici guidato da Chiarinelli - dei 2 milioni e 792mila euro necessari al recupero del mercato e di largo Alfani. Il disegno di riqualificazione è stato realizzato dallo studio di progettazione “Fabbricanove” di Firenze e trasformerà l’interno dell’ex mercato coperto in un “food corner”, un mercato cittadino dove la cucina dei prodotti locali avrà un ruolo predominante, consentendo la scelta di proposte selezionate di cucina gourmet e la consumazione dei pasti sia nelle botteghe che comporranno l’ex mercato che a portar via. Anche largo Alfani sarà interamente riqualificato: bocciato dal Mibact l’iniziale disegno di un’altana (realizzata in telaio con profili metallici e un sistema di vetri, che avrebbe contornato il perimetro dello spiazzo), la struttura è stata quindi sostituita dall’installazione, intorno al perimetro interno di largo Alfani, di piante appartenenti a specie botaniche locali, così da completarne la riqualificazione in linea con l’adiacente piazza Vittorio Emanuele II. Largo Alfani tornerà quindi ad essere “piazza delle Erbe”, dotata di una nuova pavimentazione, di un impianto di illuminazione a led e di sedute, mentre l’angolo dello spiazzo che attualmente confina con via Pennina ospiterà il vano ascensore che, da via Pennina, consentirà di raggiungere sia la nuova piazza delle Erbe che gli spazi interni del mercato coperto.

Il contrasto. Un recupero che potrebbe aiutare a contrastare il totale degrado che, ormai da mesi, affligge largo Alfani. «Recuperando il finanziamento iniziale di “Rieti 2020” e grazie all’impegno della squadra dei Lavori pubblici, la riqualificazione dell’ex mercato coperto è adesso in dirittura d’arrivo - spiega Chiarinelli. - L’approvazione della delibera consente ora l’avvio dell’iter del bando di gara per l’assegnazione dei lavori: entro il 2024 contiamo perciò di individuare la ditta che sarà incaricata di attuare gli interventi di riqualificazione sia dell’ex mercato coperto che di largo Alfani. E l’auspicio è che l’impegno mostrato dall’amministrazione comunale sia di aiuto per eliminare il degrado con il quale la città è costretta a fare i conti ormai da diverso tempo».