Colpo del Passo Corese: Grifone gialloverde ko 2-3. Gerini: «Zona playout più vicina»

RIETI - Il Passo Corese ci crede ancora. Vittoria di cuore sul campo del Grifone Gialloverde: è 2-3. La zona playout ora dista quattro lunghezze e le gare per raggiungerla ci sono. Tre punti fondamentali dei sabini in casa di una diretta concorrente alla salvezza.

La gara

Il Passo Corese non molla ed entra in campo con la voglia giusta per raccogliere i tre punti. Partono bene i bianconeri con Loreti che raccoglie un cross, stoppa il volo e calcia la sfera a fil di palo per il gol che vale lo 0-1. Sabini che spingono ancora e dopo un corner arriva il raddoppio: Terracina viene trattenuto in area per il direttore di gara è calcio di rigore: dal dischetto Schenone fa 0-2. Il Grifone Gialloverde resta in partita: prima colpisce la traversa poi riapre la gara con il gol dell’1-2.

Nella ripresa i padroni di casa alzano il ritmo nei primi minuti e su contropiede un difensore sabino è costretto al fallo in area. Rigore concesso anche per i romani che però non concretizzano grazie alla parata del 2006 Tranquilli. Sul fronte opposto torna vivo il Passo Corese che su ripartenza fa 1-3 con Fisiani. Intorno alla metà della seconda frazione i padroni di casa la riaprono grazie ad un gol al volo che finisce sotto l’incrocio dei pali. Sul finire reatini che si difendono per portare a casa i tre punti.

Le dichiarazioni del tecnico Claudio Gerini

«Abbiamo giocato una buonissima partita, non era facile. Ho cambiato qualcosa fra gli undici ed ha portato i risultati sperati. Dobbiamo avvicinarci alla zona playout che ora è più vicina. Testa alla prossima».