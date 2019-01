RIETI - Le segreterie del Fronte della gioventù comunista e del Partito comunista di Rieti esprimono profonda soddisfazione e ringraziano tutte le persone che nella giornata di sabato 26 gennaio hanno participato all'inaugurazione del circolo «Ennio Bellini».



In una sala gremita, Marco Rizzo ha ribadito la necessità di ricostruire un forte e coerente Partito comunista e, riferendosi al partigiano Bellini, ha ricordato come senza memoria non ci può essere nessun futuro. © RIPRODUZIONE RISERVATA