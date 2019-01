RIETI - Inaugurazione della nuova sede del Partito Comunista a Rieti. La sede è in via Comotti 45 e verrà inaugurata sabato 26 gennaio, alle 14.30, con l'intervento del segretario generale del Pc, Marco Rizzo.



“Le due organizzazioni - indica una nota del Pc reatino - hanno deciso di intitolare la sede al compagno Ennio Bellini, partigiano della brigata Garibaldi, figura storica della Resistenza e della sinistra sabina. Vogliamo che il ricordo della sua integrità morale e militanza comunista sia di esempio non solo per quanti di noi hanno avuto la fortuna di conoscerlo in vita ma anche per i futuri militanti, al fine di lottare per una società diversa basata sulla giustizia sociale, l’eguaglianza e la solidarietà”. © RIPRODUZIONE RISERVATA