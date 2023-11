Alemanno convoca una conferenza stampa: «Presenteremo nostra assemblea e chiariremo ogni equivoco»

Gianni Alemanno, portavoce del Forum dell'Indipendenza Italiana, farà chiarezza sulla nascita del suo nuovo movimento politico e sulla ventilata alleanza con Marco Rizzo. «Lunedì 20 Novembre alle ore 10.30 saremo alla Sala Stampa della Camera dei Deputati - ha affermato in una nota - per una conferenza stampa per presentare la nostra assemblea del nuovo movimento e chiarire ogni equivoco che è stato creato in questi giorni sul programma della nostra iniziativa. Spiegheremo chi sono gli invitati e le tavole rotonde in cui tratteremo temi importanti come quello della pace in Medio Oriente che non sono certamente strumentali alla nascita di un movimento politico».