DURO L'EX SINDACO PETRANGELI

MA LA GIUNTA E' SODDISFATTA

Ultimo aggiornamento: 16:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La dove c'era un divieto di sosta ora c'è un parcheggio. A strisce bianche. Nuovo provvedimento in materia di traffico da parte della giunta Cicchetti che, su questo versante, procede come il gambero, ripristinando parcheggi e viabilità come negli anni ruggenti della Prima Repubblica.Operai in azione questa mattina lungo via Cintia. Parcheggi a strisce bianche sono stati ripristinati dall'incrocio di via San Donato-via Giordano Bruno fino all'altezza dell'incrocio che porta a Largo Santa Barbara. In pratica, fino davanti all'Inps. Riaperta al traffico anche via Giordano Bruno.In tutto si tratta di otto nuovi posti auto a parcheggio libero ripristinati. Saranno posti auto a disco orario, con cadenza ogni 30 minuti. La decisione ha già scatenato le pesati critiche dell'opposizione.«Da palazzo di città - ha commentato l'ex sindco Petrangeli, attuale leadre dell'opposizione - arriva una strenna natalizia per bambini, anziani e diversamente abili: parcheggio selvaggio legalizzato che renderà praticamente impossibile il passeggio mettendo seriamente in pericolo i pedoni. La presunzione di pensare che la restaurazione sia la panacea per la nostra cittadina ha di nuovo la meglio sulle regole del vivere civile e del codice della strada.Rieti città nemica dei pedoni, dei bambini, degli anziani e dei diversamente abili».Di diverso avviso i rappresenmtanti della giunta. «Abbiamo valutato approfonditamente gli aspetti di questa scelta e, per consentire un più agevole flusso veicolare, abbiamo optato per riaprire via Giordano Bruno», commenta l’assessore alla Polizia Municipale, Onorina Domeniconi.«Il provvedimento, con la realizzazione di diversi posteggi gratuiti per la sosta a tempo, rappresenta un sostegno anche al commercio locale, oltre che la risposta ad un’esigenza segnalata più volte dai cittadini – aggiunge il Vicesindaco e assessore alle attività produttive, Daniele Sinibaldi – ringrazio la Polizia Municipale per aver permesso questa novità già prima delle feste natalizie, a beneficio dei commercianti e dei reatini».Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere comunale delegato ai trasporti, Moreno Imperatori, che sottolinea come «questo provvedimento, oltre a determinare un miglioramento del traffico e benefici immediati per automobilisti e attività economiche, è solo una parte di una più ampia strategia di rivisitazione del flusso veicolare cittadino che proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi».