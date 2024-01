Mercoledì 24 Gennaio 2024, 11:50

GUBBIO - Sosta selvaggia nelle vie a ridosso del centro storico. Auto parcheggiate sulla carreggiata e sui marciapiedi. Gli spazi a pagamento raggiungono ormaiu di fatto quota mille, secondo una ricognizione documentata, pur se il Comune nel bando di gara per la gestione dei parcometri li ha aumentati da 543 a 735 tra le discussioni sul rispetto delle percentuali permesse dalle norme. E ci sono intere vie prese d’assalto dalle auto. Succede per esempio sul rettilineo da via del Mausoleo fino a via Salvador Allende, in via Mameli a Sant’Agostino e in via Beniamino Ubaldi dalla chiesa di San Biagio fino all’incrocio con viale Paruccini.

La polizia locale ha disposto in via del Mausoleo il rifacimento della segnaletica orizzontale che separa i due sensi di marcia, con la striscia continua per salvaguardare la corretta circolazione. Si crea tuttavia una situazione imbarazzante e di potenziale pericolo perché viene permesso alle auto di parcheggiare liberamente, anche contro mano, costringendo gli automobilisti a invadere l'altra corsia commettendo infrazioni. Il codice della strada vieta la possibilità di parcheggiare occupando la corsia di marcia e si aggiunge il fatto che le auto finiscono per occupare il marciapiede costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla carreggiata.

C’è di più in quel tratto: svoltando da viale Don Minzoni, infatti, si rischiano gli incidenti perché è estremamente ridotta la visuale in presenza delle auto parcheggiate. Si è discusso se prevedere il senso unico, ma ci sono riflessioni da più parti per le ripercussioni negative sui possibili congestionamenti: quello è un passaggio cruciale dell’intera zona strettamente a ridosso del centro storico.

In via Mameli invece è stata sistemata la strada, tra non pochi patemi per le tempistiche dei lavori, con la posa dei nuovi marciapiedi presi d’assalto dalle auto. Da tempo sono stati avvisati l’assessore ai Lavori pubblici, Valerio Piergentili, e la responsabile della polizia locale, Elisa Floridi.

Stessa storia per via Beniamino Ubaldi, nel tratto dalla chiesa di San Biagio all’incrocio con viale Umberto Paruccini, dove i marciapiede sono diventati dei posti macchina.