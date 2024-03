Sabato 16 Marzo 2024, 09:32

Area di parcheggio delimitata da quattro mesi e i lavori non sono ancora partiti. I posti per le auto scarseggiano e aumentano i disagi. Ha dell'incredibile quanto sta accadendo in piazza XIII gennaio a Sora dove decine di stalli per la sosta sono stati tolti alla disponibilità dei residenti, di quanti lavorano nella zona e in generale degli automobilisti per via di un imminente intervento che, però, non è stato ancora avviato.

LE PROTESTE

Tra ordinanze emanate e revocate, monta la protesta nella zona di via Carducci: «Una cosa del genere non si era mai vista. Hanno chiuso una zona fondamentale per i cittadini e per i turisti. Infatti non soltanto qui parcheggiamo noi che ci abitiamo o chi ci lavora, considerando che ci sono una farmacia, un istituto scolastico, studi di professionisti, negozi, bar ed esercizi commerciali, ma è anche un'area parcheggio per i camper e dove il pomeriggio parcheggiavano i genitori dei bambini che frequentavano il parco giochi "Don Mario Morganti". Ma non importa nulla a nessuno e vogliamo davvero vederla tutta», lamenta un anziano. Nonostante le due ordinanze della polizia municipale necessarie per stabilire l'interdizione del parcheggio compreso tra via Ludovico Ariosto, via Foscolo e via Petrarca, l'intervento tanto atteso non è mai partito. L'interdizione alla circolazione stradale è stata adottata sia per esigenze logistiche che per garantire la sicurezza pubblica. I lavori di edilizia residenziale pubblica dovrebbero interessare via Carducci, lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza e riqualificazione degli spazi degli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale nella zona compresa tra Rione Napoli e Costantinopoli.

L'INTERVENTO

L'intervento è finanziato dai fondi del Pnrr per un importo complessivo di 1.745.750 euro. Riguarderanno circa 30 alloggi, edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune che necessitano di interventi di sistemazione. Oggetto dell'iniziativa varata nell'ambito delle risorse assegnate al Pnrr sono anche l'efficientamento energetico, la messa in sicurezza, la riqualificazione degli spazi pubblici in una vasta area nota anche come ex villaggio Andreotti che prima del 1991 presentava una condizione abitativa precaria e fatiscente per diverse famiglie, con una rete fognaria obsoleta ed una rete per la distribuzione idrica insufficiente. Addirittura vi erano delle strutture di legno e di edilizia in parte risalenti agli anni 20 e in parte agli anni 40 - le cosiddette "baracche" - colpite dagli effetti del terremoto e della guerra e carenti sotto il profilo igienico sanitario. Presto, si spera, al via quindi la manutenzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica, alloggi vecchi oltre 25 anni che si trovano in uno stato fatiscente a seguito del mancato intervento manutentive ordinario e straordinario soprattutto a causa della mancanza di fondi.