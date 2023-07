Paolo Benedetti, malore nel sonno: la moglie lo trova morto a letto. Ieri aveva inaugurato il Roma Club Rieti. Aveva 56 anni

RIETI - Lutto e sgomento in città alle prime ore del mattino di lunedì 31 luglio, per l'improvvisa morte di Paolo Benedetti, edicolante del chiosco Il Girasole situato a pochi metri dalla sede provinciale dell'Inps di Rieti.

Un malore lo ha colto nel sonno e, al risveglio dalla notte, è stata la moglie a constatarne il decesso.

Malore in auto, Giacomo Ortolan trovato morto dopo due giorni di ricerche: aveva 22 anni

Malore per un bimbo di 4 anni a Roma: morto mentre giocava in casa. Prevista l'autopsia



Cinquantasei anni compiuti lo scorso 13 marzo, Paolo Benedetti era uno dei fondatori del Roma Club Rieti, che proprio domenica 30 luglio, aveva inaugurato la nuova sede di via del Terminillo, in un giorno di festa e di buoni propositi per la stagione dei giallorossi.

Lascia la moglie e i suoi tre figli.