Mercoledì 10 Maggio 2023, 13:30 - Ultimo aggiornamento: 13:34

CONEGLIANO (TREVISO) - Ha cessato di battere nella notte tra lunedì e martedì il cuore generoso e buono di Luigi Paolin, 62 anni, professore all’Istituto Cerletti di Conegliano dal 2001, dove insegnava zootecnia, agraria e microbiologia. A trovarlo riverso a terra e privo di vita, la moglie Lucia Vendrame, sposata nel 1989 dalla quale ha avuto due figli: Elisabetta, insegnante di economia aziendale all’Istituto Don Bosco di Conegliano e Andrea, impiegato alla Spaccio Occhiali Vision di Codognè. La moglie, non vedendolo a letto a notte tarda è scesa nello studio e lo ha trovato steso a terra. Nonostante il pronto intervento dei medici, per il professore non c’era più nulla da fare, probabilmente stroncato da un malore. La notizia della sua morte ha fatto rapidamente il giro del paese, dove il professore era conosciuto, amato e stimato per il suo carattere dolce e la sua grande umanità. Così pure all’istituto Cerletti.

LA CARRIERA

Dopo il liceo classico si era laureato a Padova in agraria. Il suo primo lavoro era stato alla Forestale di Belluno come ricercatore. Dopo un’esperienza di qualche anno all’azienda agricola Resteja di Gaiarine era approdato all’insegnamento al Cerletti, l’istituto enologico più antico d’Italia. Appassionato da sempre dell’Imoco Volley giocava a livello amatoriale a pallavolo, tennis e bocce. Aveva da poco superato l’esame medico per praticare lo sport, e non ha mai avuto problemi di salute legati al cuore, che lo ha tradito senza dargli scampo. La notizia della sua morte ha sconvolto anche l’Istituto Cerletti dove Luigi insegnava dal 2001. La preside Mariagrazia Morgan lo ricorda come un vero gentiluomo. «Siamo tutti sconvolti da questa terribile notizia che ha lasciato docenti e studenti sgomenti e increduli. Luigi era un uomo gentile, dall’animo buono. Si faceva voler bene da tutti, sia dai colleghi che dagli studenti che lo adoravano per il modo sereno di insegnare e di confrontarsi con tutti. Un grande professionista dell’insegnamento ma soprattutto una persona splendida che mancherà tanto, a tutti. Luigi era umile e riservato e aveva un senso dell’umorismo sottile e intelligente, apprezzato da tutti noi - continua commossa la dirigente dell’istituto - ci uniamo al dolore della famiglia».

IL RICORDO

Il cognato Franco Vendrame che assieme alla moglie di Luigi, Lucia Vendrame e il socio Aldo Pizzinat è titolare della Spaccio Occhiali Vision, un’azienda leader nel settore dell’ottica, con trenta filiali in Veneto Friuli e Lombardia, ricorda Luigi con affetto: «Era quello che portava sempre un sorriso e un raggio di sole in azienda, la felicita’ e un buon pensiero per tutti. Ci mancherà la sua simpatia». Instancabile nella sua professione di insegnante, Luigi dedicava il suo tempo libero all’altra sua passione: la famiglia. Due anni fa era nato il suo adorato nipotino, Gianluigi, con il quale passava molto tempo. Un’altra delle sue passioni era la musica. In passato aveva partecipato ad alcuni concerti come quello di Bruce Springsteen e i Rolling Stones. «Una notizia che ha lasciato allibita tutta la comunità, quella della morte improvvisa di Luigi Paolin, persona stimata da tutti e benvoluta per il suo impegno professionale e umano. A nome dell’amministrazione mi unisco al dolore dei famigliari in questo triste momento» afferma il sindaco Lisa Tommasella. L’ultimo saluto gli verrà dato domani alle 15.30 nella chiesa arcipretale di Codognè, dove questa sera alla 20 verrà recitato il Rosario in suffragio.