Furto alla scuola Falcone-Borsellino, rubati tablet e lavagna interattiva

RIETI - Brutta sorpresa stamattina all’istituto comprensivo Giovanni Pascoli, nel plesso Falcone-Borsellino del quartiere reatino di piazza Tevere. Sparita da una classe una lavagna interattiva multimediale da sessantacinque pollici, probabilmente tolta dal muro usando un coltellino da cucina trovato sul posto.

I carabinieri, subito allertati dal personale della scuola, dalle prime indagini sul posto pare abbiano trovato dei nottolini mancanti dalle porte dei maniglioni antipanico, sia dal lato che volge verso la chiesa che dal lato Terminillo.

«Ci eravamo accorti di qualche piccola mancanza di poco valore al ritorno dal ponte del primo maggio - dice un’insegnante - ma si trattava di tre computer portabtili e un tablet, come spesso accade abbiamo pensato che alcuni professori li avessero portati momentaneamente a casa per lavorarci o aggiornarli, anche perché non c’era alcun segnale di effrazione. Invece, a questo punto, si tratta di furti anche in quel caso. La lavagna Lim è molto costosa e utile per i ragazzi, siamo doppiamente dispiaciuti», concludono i docenti.