Scatta il 19 maggio a Bologna la semifinale playoff della Sebastiani: ecco date e orari della serie

RIETI - Sono state rese note le date della semifinale Playoff di Serie A2 tra la Real Sebastiani Rieti e la Fortitudo Bologna. L’inizio della serie slitta a domenica 19 maggio con gara 1 che si giocherà al PalaDozza alle 18. Gara 2 sarà dunque martedì 21 maggio (ore 20.30) sempre al PalaDozza. Per il terzo atto della serie, le squadre si ritroveranno venerdì 24 maggio al PalaSojourner (ore 21). L’eventuale gara 4 sarà al PalaSojourner domenica 26 maggio. Risolta dunque la questione della concomitanza con il Bologna Calcio, in campo lunedì 20 contro la Juventus per la penultima giornata di Serie A. Real Sebastiani Rieti e Fortitudo Bologna, che originariamente avrebbero dovuto giocare il 18 e 20 maggio, giocheranno dunque in contemporanea con le squadre del Tabellone Oro.

Le date della semifinale

Gara 1 – Domenica 19 maggio ore 18:00, PalaDozza

Gara 2 – Martedì 21 maggio ore 20:30, PalaDozza

Gara 3 – Venerdì 24 maggio ore 21:00, PalaSojourner

Gara 4 – Domenica 26 maggio ore 18:00, PalaSojourner

Gara 5 – Mercoledì 29 maggio ore 20:30, PalaDozza