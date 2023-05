Esce dal ristorante, si accascia e muore: choc per la tragica fine di Simone Rosetti, inutili i soccorsi

SAN BENEDETTO - Un malore improvviso che lo ha colto mentre era al ristorante con alcuni amici non gli ha lasciato scampo. Simone Rosetti è morto pochi giorni prima del suo trentasettesimo compleanno nella serata di venerdì. Si trovava in un ristorante, nel territorio di Monteprandone (Ascoli), quando si è sentito male. E’ uscito fuori dal locale aiutato dagli amici che hanno subito dato l’allarme chiedendo l’intervento del 118.

I soccorsi

Quando i sanitari a bordo dell’ambulanza sono arrivati sul posto però per il giovane non c’era più nulla da fare.

Il funerale

Il corpo dell'uomo, dopo il nulla osta delle autorità, è stato portato direttamente a casa, in centro a San Benedetto, e questo pomeriggio saranno celebrati i funerali che si terranno nella cattedrale Santa Maria della Marina. alle 16.30. Una celebrazione che si svolgerà certamente in una chiesa estremamente affollata. Tanti sono infatti gli amici di Simone e dei suoi familiari che vorranno essere presenti e salutare, per l’ultima volta, il giovane strappato troppo presto alla vita.