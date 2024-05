Celebrity Hunted su Prime Video, puntata sul lago del Salto grazie a Raoul Bova

RIETI - Nella quarta stagione di Celebrity Hunted c’è anche la provincia reatina. Nel reality show pubblicato su Prime Video è anche presente il Lago del Salto, teatro di un inseguimento tra cacciatori e celebrità in fuga.

Il programma

Quattro coppie di celebrità, con volti noti dello spettacolo, del cinema, della tv e della musica, scappano per tutta l’Italia per 14 giorni. Ad inseguirli i “cacciatori”, un team di squadre operative con esperti di attività investigative coordinate da un’intelligence che cerca tracce dei fuggitivi in ogni modo. L’obiettivo finale è raggiungere il punto di estrazione senza farsi catturare.

La trama e il Lago del Salto

Per vedere il Lago del Salto basterà arrivare alla terza puntata, uscita lunedì 6 maggio su Prime Video. Vedendo le coppie in gara, i più attenti e appassionati non avranno dubbi a collegare subito Raoul Bova e Rocio Munoz Morales al lago artificiale della provincia reatina: l’attore romano ha a Rocca Vittiana, frazione di Varco Sabino proprio sul Lago del Salto, un agriturismo di proprietà.

Una zona sicura e ben nota alla coppia che lì ha festeggiato il cinquantesimo compleanno dell’attore romano.

Durante la terza puntata del programma, la coppia fa tappa al Centro Nautico di Varco Sabino, proprio sul lago, insieme al presidente e amico Claudio Ponzani, sfidando i cacciatori. Il terzo episodio si chiude con Raoul Bova che dopo aver aspettato l’arrivo degli inseguitori proprio al Centro Nautico li sfida tuffandosi nelle acque del lago per tentare di scappare. L’attore sarà riuscito nel suo intento o verrà catturato? Nelle puntate che usciranno oggi su Prime Video la risposta.