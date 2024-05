Nella sala consiliare del Comune la presentazione del progetto Sport di Tutti-Inclusione

RIETI - Il progetto “Sport di tutti – Inclusione” è un’iniziativa promossa e finanziata da Sport e Salute e dal Dipartimento per lo Sport, rivolta alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e agli Enti del Terzo Settore di ambito sportivo attivi sul territorio con progetti che utilizzano lo sport per prevenire il disagio sociale e psico-fisico, nonché come strumento di inclusione sociale e di integrazione delle minoranze a rischio di emarginazione, garantendo a tutti l’accesso alla pratica sportiva. Principi, questi, totalmente abbracciati anche dalla Pro Calcio Studentesca, capofila del progetto “Play Together” che domani mattina verrà presentato in una conferenza stampa nella Sala Consiliare del Comune di Rieti alle 10.30. Un’iniziativa che la società reatina porterà avanti insieme ad altre realtà del territorio, comprendendo attività sportive come calcio, pallavolo e basket, padel, ma anche formazione orchestrale, corsi di danze caraibiche e ginnastica posturale rivolti agli adulti e il centro estivo “Sport e Animazione”. “Inclusione” sarà la parola d’ordine, con tutte le iniziative rivolte anche a bambini e ragazzi con disabilità o con disturbi dell’età evolutiva, o provenienti da contesti svantaggiati e in condizioni di fragilità socio-economica, anche a rischio di emarginazione. In questo senso è infatti previsto un supporto per le famiglie in condizioni economiche tali da non poter sostenere i costi per le attività sportive dei propri figli: tutti presupposti validi per diffondere, attraverso lo sport, i principi di valorizzazione delle differenze, inclusione sociale, spirito di gruppo, fair play, fratellanza e più in generale, uno stile di vita attivo.



Al fianco della Pro Calcio, nell’organizzazione dei numerosi corsi, ci sarà anche la Cooperativa Sociale “Il Volo” attiva in progetti di accoglienza per utenti richiedenti asilo e già pronta a sensibilizzare le famiglie circa i benefici delle attività motorie e sulla necessità di adottare stili di vita e alimentari sani.

Prezioso anche il contributo della Casa Famiglia “Centro Italia”, che offre servizi socio-psico-educativi in favore dei minori in stato di disagio sociale e ambientale, per il conseguimento di un sano e funzionale sviluppo della personalità anche attraverso le attività sportive, che diventano stimolo per comportamenti socialmente cooperativi e costruttivi. Con loro anche L’Istituto Comprensivo “A.M Ricci” che si avvarrà del progetto per promuovere la “Formazione Orchestrale – Musica Creativa”, con lo scopo di prevenire il disagio sociale e la dispersione scolastica attraverso una didattica più inclusiva e con particolare attenzione per gli alunni con disabilità, disturbi evolutivi specifici o bisogni educativi speciali, nonché per quelli provenienti da contesti svantaggiati.

Tante, poi, le associazioni sportive che prenderanno parte a “Play Together”, come la A.S.D. ”Volley Academy Rieti”, che si occuperà dell’attività ludico-motoria dei più piccoli e del minivolley; o la A.S.D. “Salsa e non solo”, che proporrà l’avviamento o il consolidamento delle danze caraibiche.

Un progetto eterogeneo e completo con alcuni corsi, come calcio e ginnastica posturale per adulti, che sono già iniziati ma a cui è ancora possibile iscriversi, mentre prenderanno prossimamente il via le altre attività sportive. Per conoscere il progetto nella sua interezza l’appuntamento è fissato a domani mattina nella conferenza presso la Sala Consiliare del Comune, dove saranno presenti anche il sindaco Daniele Sinibaldi, gli assessori Giovanna Palomba (Servizi Sociali) e Chiara Mestichelli (Sport), il responsabile regionale di Sport e Salute per i progetti Sport di Tutti – Quartieri e Inclusione Daniele Cristofani, il delegato prov.le F.I.G.C. Raffaele Focaroli e i rappresentanti della società capofila del progetto, delle società partner e dell’Istituto Comprensivo “A.M. Ricci”.