Medjedovic: età, ranking Atp e il mentore Djokovic. Chi è il tennista serbo che sfida Medvedev a Roma

Lo avevamo lasciato a Jedda, le braccia al cielo dopo il successo nelle Atp NextGen Finals contro il francese Arthur Fils. E grandi erano le aspettative con cui Hamad Medjedovic si affacciava al nuovo anno, un 2024 che a detta degli addetti ai lavori avrebbe potuto rivelarsi come l'anno della sua consacrazione a questi livelli. E invece qualcosa non è andato per il verso giusto dopo il trionfo in Arabia Saudita per questo giovane serbo che a luglio compirà 21 anni.