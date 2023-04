Malore mentre guida l'auto a Roma, poi lo schianto con il suv contro un palo: morta una donna

Dramma ieri sera a Roma: una signora - a bordo di un suv BMW - ha preso in pieno un palo ed è morta nonostante i numerosi tentativi dei soccorsi di rianimarla. Il fatto è accaduto tra via Monte Gennaro e viale Adriatico, in zona Montesacro.

L'incidente si è verificato all'altezza di viale Adriatico 173. Stando alle prime ricostruzione, la donna - 74 anni - avrebbe perso il controllo della macchina a causa di un malore. A bordo del suo veicolo ha colpito il palo e risultava esserci il marito come passeggero. Sono ancora in corso le indagini.

Il forte schianto dovuto all’incidente ha fatto accorrere sul posto numerose persone, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco della squadra 6A e gli agenti della Polizia di Roma Capitale del III Nomentano. Dopo che i vigili del fuoco hanno estratto la donna dall’abitacolo e l’hanno consegnata ai sanitari, questi per diversi minuti hanno tentato di rianimarla, senza però riuscirci. Troppo gravi le ferite riportate.

I PRECEDENTI

Solo tre giorni fa un’altra donna era morta a Roma, sulla Cristoforo Colombo. A perdere la vita una signora di 82 anni che viaggiava a bordo della sua auto, una Chevrolet Aveo, che si è scontrata con una Hyundai Tucson guidata da un uomo di 59 anni. E, due giorni prima, un altro incidente mortale, in cui ha perso la vita il 45enne Alessandro Massimi, Militare nell’Esercito. A bordo dell’altro veicolo invece un uomo del 1969, che è stato trasportato al S. Eugenio in codice verde.