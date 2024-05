Liguria, Aldo Spinelli: «Preoccupato? Assolutamente no»

(LaPresse) È terminato intorno alle 14 il lungo interrogatorio, durato quasi due ore, di Aldo Spinelli, 84 anni, imprenditore portuale genovese agli arresti domiciliari per l'inchiesta sulla corruzione in Liguria. Ai giornalisti che lo attendevano fuori dall'aula del terzo piano di palazzo di giustizia di Genova e che gli hanno chiesto se fosse preoccupato, Spinelli ha risposto "Preoccupato? No, assolutamente no". Ai giornalisti che all'uscita gli hanno chiesto com'è andata e se avesse risposto alle domande del giudice, Spinelli ha risposto: "Bene, sì a tutto, tutto". Tornare in libertà dopo quasi una settimana agli arresti domiciliari? "Io penso di meritarmelo", ha aggiunto Spinelli.