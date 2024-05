Npc, scatta il 19 maggio al PalaSojourner la serie salvezza contro Salerno: date e orari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Comincia sabato 18 maggio alle 21 l'avventura della Npc Rieti nella seconda finale play out. Si va in campo contro l'Arechi Salerno per una serie senza ritorno: chi perde retrocede in B regionale dicendo addio alla terza serie nazionale. Rieti avrà dalla sua il fattore campo, quindi giocherà al PalaSojourner sabato gara 1, poi lunedì 20 sempre alle 21 gara 2. Per la terza sfida si passa al PalaLongo di Salerno con palla a due venerdì 24 alle 20.30. L'eventuale gara 4 sempre in terra campana ci sarà domenica 26 alle 18, mentre l'eventuale gara 5 a Rieti è in calendario per mercoledì 29 alle 21.