Nuova Rieti Calcio, altri due colpi in arrivo: De Giorgi e Alessandrini. Le firme dopo Ferragosto

RIETI - Passato il Ferragosto, il mercato della Nuova Rieti Calcio decollerà definitivamente e dopo gli arrivi di Tiziano Tiraferri e Igino Palluzzi, per il tecnico Stefano Lotto comincerà a delinearsi l'undici titolare.

Altri due colpi “reatini”

Ma intanto le trattative proseguono e il diesse Eusebio Dionisi sta per chiudere altri due accordi di assoluto livello per una Terza categoria che, dopo il 9 settembre, potrebeb addirittura trasformarsi in ammissione in Seconda. Nelle ultime ore, infatti, la società ha intensificato e trovato un accordo di massima con due dei protagonisti della cavalcata dalla Prima in Promozione dei Bf Sport poco prima dell'esplosione della pandemia. Marco De Giorgi e Luca Alessandrini, infatti, hanno già dato il loro assenso a una sorta di "ritorno al passato", visto che entrambi sono nati e cresciuti calcisticamente in amarantoceleste.

L'esperienza di De Giorgi

Iniziamo col più "anziano" ed esperto dei due, vale a dire Marco De Giorgi, 38 anni, tra i più longevi calcisticamente parlando, appartenenti al Rieti dei primi anni Duemila. Un esterno di fascia che, col tempo, si è dimostrato talmente poliedrico sotto l'aspetto tattico, al punto tale da aver ricoperto ogni ruolo sia della difesa, che del centrocampo. Oltre alla maglia del Rieti, in serie D, ha difeso anche i colori di Cisco Roma, Monterotondo e Rosetana, prima di tornare "a casa" e diventare un punto fermo di Centro Italia, Poggio Catino, La Sabina, Poggio Nativo, oltre che di Cantalupo, Poggio Moiano, Spes Poggio Fidoni, Montasola, nonché BF Sport e Poggio San Lorenzo. Una vera e propria bandiera territoriale, che garantisce affidabilità e senso d'appartenenza.

La fantasia di Alessandrini

Luca Alessandrini, invece, ha 25 anni è una mezz'ala destra adattabile anche in fase offensiva dietro le due punte. Dotato di un buon calcio, specialmente sulle palle ferme, Alessandrini è il classico giocatore di qualità e stilisticamente bello da vedere, che ogni allenatore vorrebbe avere in squadra. Anche lui, come De Giorgi, ha effettuato tutta la trafila giovanile del Rieti, finendo anche in prima squadra in Eccellenza con Arturo Di Napoli in panchina (stagione 2012/'13). Poi per lui esperienze con Cantalice e Capradosso, ma anche Podium, BF Sport e, lo scorso anno, a Poggio San Lorenzo in Prima categoria.

Le trattative

Trattative in corso con Emanuele Cianetti, altro centrocampista di esperienza, oltre alla ricerca di un portiere titolare: si punta tutto su Napoleone.