© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valeria Alessandrini, insegnante, dal 2018 iscritta alla Lega e poi una carriera fulminante: prima assessora in Comune alla Scuola e Università, poi consigliera in Regione con un pieno di preferenze e ora candidata al Senata, nel giro di circa un anno e mezzo.«Questo è stato possibile perchè c'è un gruppo che mi supporta. E' stata una bella esperienza di crescita. Lo stesso gruppo mi supporta in questa campagna elettorale, tipica del centro destra, porta a porta, nei territori».«Forse quando il centrosinistra pensava al bene dei cittadini».«E' doveroso parlare del valore di Terni. Io ci credo e lo rappresento da quando sono stata candidata. La scelta di una ternana non è stata casuale. Il mio obiettivo è potenziare quello che di bello e buono ha la nostra città».«Ast è importantissimo per il nostro territorio e grazie all'onorevole Saltamartini è sui tavoli più importante. Non solo Ast ma anche le altre vertenze come la Sangemini lo sarà presto»«Sosterrò il lavoro che la Regione sta facendo e che vuole portare avanti. Cercheremo di fare quello che non è stato fatto negli ultimi cinquanta anni. Anche per quanto riguarda il potenziamento dell'Università penso che potrò fare molto di più da Roma che da qui».«Io penso agli umbri e a Terni, perso alla forza delle nostre donne. Voglio rappresentare tutto questo».