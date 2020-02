Tesei a testa bassa contro il Governo: «Situazione paradossale»

FOLIGNO - «A livello nazionale stiamo vivendo una situazione paradossale»: a dirlo è stata la presidente umbra Donatella Tesei, centro destra, intervenendo alla presentazione della candidatura di Valeria Alessandrini, Lega, per le suppletive del Senato in Umbria. La Alessandrini è in corsa per occupare il seggio di Palazzo Madama lasciato vuoto proprio dalla governatrice.

«Di fronte alle emergenze del Paese - ha aggiunto la presidente riferendosi al Governo - economiche, della disoccupazione e degli investimenti non sbloccati assistiamo a sceneggiate che si fa fatica a comprendere. In questo momento noi dobbiamo dare un'idea di grande pragmatismo e di voglia di fare». © RIPRODUZIONE RISERVATA