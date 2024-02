Npc a caccia del tris a Fiorenzuola. Ponticiello: «Bisogna battere il ferro ora che è caldo»

RIETI - Va a caccia del terzo successo consecutivo la Npc, attesa domani dallo scontro diretto in casa di Fiorenzuola (ore 18). Le vittorie inattese su Libertas e Psa hanno ridato fiducia e slancio al gruppo di Ponticiello che recupera Bacchin e Markovic per la sfida agli emiliani, mentre dovrà fare a meno ancora di Roderick, al suo posto toccherà nuovamente a Cavallero, in formissima nelle ultime uscite.

Il coach Ponticiello presenta così la gara: «Bisogna battere il ferro ora che è caldo. Andare a vincere a Fiorenzuola significherebbe fare un ulteriore, importantissimo, passo in avanti. Gli emiliani sono reduci da un successo esterno, li troveremo quindi in fiducia ed oltremodo motivati. Decisivo sarà approcciare con energia, giocare con disciplina, intensità, con piena consapevolezza delle caratteristiche dell’avversario e degli aspetti su cui andare ad incidere, per spingere il confronto dalla nostra parte».

Così in campo

Fiorenzuola: 0 Ricci, 1 Biorac, 3 Venturoli, 6 Bottioni, 8 Re, 10 Seck, 11 Voltolini, 12 Guaccio, 15 Giacchè, 17 Preti, 21 Bettiolo, 23 Gaye, 30 Sabic.

All. Dalmonte.

Npc Rieti: 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 13 Cavallero, 14 Cassar, 19 Bacchin, 21 Del Sole, 23 Perella, 33 Zucca. All. Ponticiello.

Arbitri: Manco di Napoli e Procida di Salerno;

Le altre gare

Omegna – Herons

Legnano – Salerno

Crema – Piacenza

Avellino – Cassino

Gema – Caserta

Libertas – Brianza

Desio – Pielle

Sant’Antimo - Piombino

Classifica

Pielle 38

Herons e Libertas 36

Gema 28

Brianza, Piombino e Sant’Antimo 26

Omegna, Legnano e Avellino 24

Crema e Fiorenzuola 22

Piacenza, Desio e Cassino 20

Rieti 18

Salerno 11

Caserta 8