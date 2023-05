Il New Real Rieti si gioca tutto col Versilia, Festuccia: «Regaliamo una gioia ai nostri tifosi»

RIETI - Come una finale. Dopo il 2-2 dell'andata il New Real Rieti riceverà domani alle 16 alla tensostruttura di Cittaducale i toscani del Versilia, in quella che è la gara di ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C1 di futsal. Gli amarantocelesti hanno strappato un buon risultato in trasferta e domani, davanti ai loro tifosi, avranno l'opportunità di guadagnarsi il passaggio al turno successivo e continuare a cullare il sogno della Serie B.

Non sarà una partita facile quella che attende i ragazzi allenati da David Festuccia, perché già all'andata il Versilia si è dimostrata squadra compatta, dotata di buone individualità e di un'ottima struttura di gioco. E' proprio il tecnico a presentare il match: «Affrontiamo una squadra ben allenata e ben messa in campo - spiega - , nel loro girone non è previsto avere in campo un fuori quota, noi ne abbiamo otto, e questo da un po' la dimensione.

Vogliamo comunque regalare una gioia ai nostri tifosi, a tutte quelle persone che ci hanno dimostrato grande affetto e vicinanza durante la stagione e in questi ultimi giorni. Affronteremo la gara senza lo squalificato Bucci, che ci toglie una rotazione, ma cercheremo di alzare il minutaggio di chi magari ne ha avuto meno. Speriamo che sia un bello spettacolo, come all'andata, tenendo conto che rispetto al campionato ci sono alcune differenze, tra le quali il tempo effettivo».

Pur priva dello squalificato Bucci la formazione amarantoceleste ha tutte le carte in regola per superare il turno, che darebbe eventualmente accesso all'ultimo atto dove si incrocerà la strada tra la vincente dello spareggio tra Marche ed Emilia-Romagna.