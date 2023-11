Ladri entrano al Lidl di Rieti ma l'allarme li mette in fuga

RIETI - Tentato furto al supermarket Lidl di Rieti nel corso della notte. Sul posto pattuglie della polizia di Stato e dei carabinieri ma dei malviventi nessuna traccia. Probabilmente l’entrata in funzione dell’impianto acustico di allarme potrebbe averli messi in fuga.

Erano circa le 2 e 30 del mattino quando è stata effettuata la segnalazione. I ladri hanno forzato una porta laterale ma una volta dentro, non appena suonato l’allarme di sicurezza, si sono dati subito alla fuga senza apparentemente aver sottratto denaro o merce. Ulteriori accertamenti in corso per valutare eventuali ammanchi.

Nell’arco di una settimana sarebbe questo il secondo tentativo di furto messo a segno presso il supermercato Lidl. Da acquisire le immagini dell’impianto di videosorveglianza esterno ed interno anche per accertare se si sia trattato, o meno, della banda dell’Audi nera.