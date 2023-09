Domenica 24 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Colpo grosso dei soliti ignoti all’interno di un appartamento condominiale del centro cittadino, posto tra via Fara Sabina e via Magliano Sabina. La presenza di preziosi e monili in oro consegna ai malviventi un cospicuo bottino, stimato approssimativamente tra i 12 e 15 mila euro. Un furto scoperto solo nei giorni scorsi ma, rispetto al quale non risulta al momento possibile stimarne con certezza la data.

La tecnica. I ladri sono riusciti ad intrufolarsi all’interno dell’abitazione dal portone d’ingresso, probabilmente utilizzando la solita tecnica dello scassinamento professionale della serratura, così da non lasciare segni evidenti di forzatura o comunque evidenze che possano insospettire o allarmare i condomini. Una volta dentro hanno rovistato ovunque, andando a mettere sottosopra vani, armadi, cassetti alla ricerca, come al solito, di denaro e contanti. Alla fine sono riusciti ad impossessarsi di diversi monili in oro per un valore complessivo ancora da quantificare con esattezza ma che sarebbe ben superiore ai 10 mila euro. Una circostanza che fa pensare che i malviventi fossero in qualche modo bene informati sul bottino che avrebbero trovato nell’appartamento.

Le indagini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del comando provinciale di Rieti per un sopralluogo nell’abitazione e per valutare l’eventuale presenza di elementi o tracce lasciate dai malviventi nel corso della loro visita. Un colpo messo a segno molto probabilmente nelle ore notturne, in quanto la vicina presenza di attività commerciali e pubblici esercizi solitamente molto frequentati non avrebbe certo facilitato le “operazioni” dei ladri.

Il fenomeno. Nonostante il drastico ridimensionamento dei furti in appartamento, dopo la lunga scia di colpi messi a segno nei mesi scorsi e contrastati dalle forze dell’ordine, il fenomeno – saltuario e sporadico ma fisiologicamente presente – fa registrare, per le tasche dei ladri, un ingente bottino così come accaduto nelle scorse settimane al termine di blitz in alcune abitazioni finite nel mirino dei malviventi e svaligiate. Indagano ora a militari dell’Arma per risalire ai responsabili. Nei giorni scorsi alcuni episodi si erano invece concentrati nel quartiere cittadino di Regina Pacis dove addirittura, in assenza di contanti e preziosi da portare via, i malviventi avevano sottratto bottiglie pregiate di vino e liquori.