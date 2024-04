Fc Rieti pregusta il salto in Eccellenza: nel derby col VdP basterà un punto. I due tecnici a confronto

RIETI - A un punto dalla festa. Il Rieti capolista del girone B del campionato di Promozione, conta le ore che potrebbero dividerlo dalla conquista dell'Eccellenza già domenica 28 aprile in occasione del derby col Valle del Peschiera (ore 16, ingresso gratuito). Agli amarantoceleste basterà non perdere per dare il via ai festeggiamenti o, comunque, ottenere lo stesso risultato del Monterotondo (attualmente attardati di 6 punti) che qualche ora prima dovrà fare i conti con la trasferta di Vicovaro contro una Sanpolese obbligata a vincere per evitare i playout.

Nel quartier generale amarantoceleste, manco a dirlo, è tutto pronto per dare il via ai festeggiamenti, che paradossalmente potrebbero iniziare ancor prima di scendere in campo proprio nel caso in cui Sanpolese-Monterotondo dovesse concludersi con un segno diverso dal 2. Per tutta la settimana il tecnico Fabrizio Ferazzoli ha lavorato in funzione di una partita che il Rieti non vuole perdere, ma che dovrà certificare la vittoria di un campionato condotto dalla prima giornata a oggi, schivando i tentativi di assalto del Monterotondo, battuto 2-1 all'andata e inchiodato sul pareggio (1-1) al ritorno.

«Nell'aria si percepisce la voglia di festeggiare - ammette il tecnico Fabrizio Ferazzoli - anche perché ormai manca davvero poco: un punto, poi potremo finalmente lasciarci andare e scaricare definitivamente tutte le tensioni di una stagione tutt'altro che semplice, nonostante un primato legittimato da un rendimento alto e soprattutto costante, trasformandolo in festa. Paradossalmente potremo andare in campo già con l'Eccellenza in tasca perché è un'opportunità concreta dal momento che non ci sarà contemporaneità tra la nostra gara e quella del Monterotondo.

Ma al di là di questo aspetto, tutt'altro che secondario, il nostro intento è quello di congedarci dal nostro pubblico nel migliore dei modi, possibilmente chiudendo il percorso casalingo senza una sconfitta».

Di fronte al Rieti ci sarà un Valle del Peschiera che proverà a onorare, tanto quanto gli amarantoceleste, una stagione incredibile, che con ogni probabilità si chiuderà con un piazzamento subito sotto il podio, ma meritevole comunque di un plauso perché la squadra allenata da Lorenzo Pezzotti ha condotto un campionato da 9 in pagella, valorizzando tanti giovani locali e mettendo in risalto quegli stessi big che alla resa dei conti hanno impreziosito proprio la crescita dei più piccoli.

«Per noi concludere la stagione allo stadio rappresenta un premio, una passerella d'onore che vale tanto quanto il campionato che con ogni probabilità vincerà il Rieti - spiega Lorenzo Pezzotti, uno che la maglia amarantoceleste l'ha difesa sia in campo da calciatore, che in panchina da allenatore - Sarà una domenica speciale, al di là di come finirà la partita, perché si affronteranno due squadre che hanno tanta qualità in ogni reparto e che non deluderanno le aspettative dei tanti tifosi che saranno presenti sugli spalti».

Al termine della partita, il Fc Rieti offrirà a tutti i presenti sugli spalti, un terzo tempo a base di porchetta e birra per chiudere in bellezza una stagione 2023/24 in perfetta linea con gli obiettivi stagionali prefissati già a giugno.