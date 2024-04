Ladri di cani a Roma, donna aggredita per rapire un volpino di Pomerania. «Attenzione a una coppia su un furgone blu»

E’ stata aggredita mentre due persone tentavano di rubare il suo cane, ma la donna nonostante il forte spavento e le ferite riportate è riuscita a sventare il rapimento del suo volpino di Pomeriana. Il fattaccio è avvenuto nei giorni scorsi in via dell’Uva e ha scosso la cittadinanza oltre ad aver fatto ulteriormente crescere l’allarme fra i padroni di cani nella città.

Cosa è successo

La signora era uscita per fare una passeggiata insieme al suo fido in zona Alessandrino quando è stata avvicinata da una donna anche lei con due cagnolini al guinzaglio con la scusa di conoscersi. «Mi ha portata con lei sotto via dell’Uva con la scusa di farmi vedere la sua cagnolina - scrive la vittima all’interno di una pagnia social - quando sono stata aggredita da un complice che voleva portarmi via il cane».

La donna ha reagito - riportando ferite e gonfiore alla mano sinistra - e mettendo in salvo il suo cane. Secondo la descrizione della malcapitata, si tratterebbe di «un uomo e una donna sulla cinquantina a bordo di un furgone blu».

I precedenti

Dopo i colpi (falliti) nei dintorni di Ostia, lo scorso febbraio un altro tentato rapimento è stato registrato e denunciato al Parco della Cellulosa, a Casalotti. Due uomini hanno provato a sottrarre a una ragazza la sua Lady, un dogo argentino di 40 kg. «Un furgone bianco - aveva raccontato la giovane - un po' arrugginito e senza targa con due uomini di nazionalità straniera». Il rapimento non è andato a buon fine grazie al rapido intevento di un runner che si trovava a passare nel parco in quel momento.