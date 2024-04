Frascati: ladri in fuga con auto rubata centrano macchina dei carabinieri. Due feriti, ricerche ancora in corso (foto Sciurba)

Frascati, 3 ladri in fuga dall'alt dei carabinieri all'alba di oggi, nel fuggire, con una Alfa Romeo Stelvio, risultata poi rubata, dopo un rocambolesco inseguimento iniziato su via Tuscolana alle 5 del mattino. Hanno fatto inversione su via di Salè, la zona residenziale della cittadina dei Castelli, piena di ville, residenze di vip, ed hanno centrano l' autoradio dei carabinieri della locale stazione che li inseguivano a sirene spiegate. Nel violento impatto i due carabinieri a bordo sono rimasti feriti, sono esplosi gli airbag, trasportati dal 118 in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni. Le ricerche dei 3 banditi in fuga, che hanno abbandonato la macchina rubata con gli arnesi da scasso dentro, probabilmente avevano compiuto già furti in zona, sono ancora in corso con l'ausilio dell'elicottero dell'Arma dei carabinieri che sorvola la zona. Ci sono anche numerose pattuglie al lavoro tra la zona di via Tuscolana, via Anagnina e periferia sud di Roma per identificare i 3 ladri che hanno investito volutamente la macchina dei militari . Foto Luciano Sciurba