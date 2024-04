Domenica 21 Aprile 2024, 09:16

FOLIGNO - Ladri in azione ai danni dell’Asd Fulginium: tra danneggiamenti e materiali spariti la somma supera i 2mila euro. Il furto è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì. Chi ha agito, una volta raggiunti gli impianti sportivi in zona Corvia, s’è diretto nell’ufficio segreteria dove ha messo tutto a soqquadro. Poi l’azione s’è spostata verso i locali adibiti a magazzino dove, per entrare è stata danneggiata la porta d’ingresso e rotta una finestra. Una volta all’interno le attenzioni si sono concentrate su palloni da gioco nuovi e in particolare su borse e magliette col logo Juventus Academy. Infatti l’Asd Fulginium è affiliata al progetto della Juventus Football Club che si chiama Juventus Academy.

LA RABBIA

«Per la seconda volta in stagione – spiegano dalla società - i nostri uffici e magazzini sono stati oggetto di visite sgradite di malintenzionati, che hanno sottratto vario materiale sportivo e danneggiato vari infissi, per un danno di qualche migliaio di euro. Qualcuno non ci vuole bene, ma se pensa di metterci in ginocchio sbaglia di grosso». Quella di ieri è stata una giornata dedicata alle ulteriori opere di manutenzione tese a ripristinare il normale svolgimento dell’attività della Asd Fulginium. A dare una mano, tra gli altri, anche Giuseppe Felicciotti, il direttore generale della società. «È la seconda volta – dice a Il Messaggero – che dall’inizio dell’anno subiamo un furto. Nel mese di gennaio i ladri sono entrati nei nostri uffici ed hanno rubato una macchinetta per il caffè e un termosifone mobile ad olio. Poi si sono diretti verso i locali del circolo bar per tentare di compiere ulteriori razzie. Ma l’innesco dell’allarme li ha messi in fuga. Ora questo nuovo spiacevole episodio che suon quasi come un dispetto nei nostri confronti, ma che nella pratica è un furto. I ladri hanno riversato le loro attenzioni su alcuni palloni che ci ha fornito la Federazione e reti per le porte da calcio ma li hanno, per qualche motivo, lasciati. Il tutto ovviamente dove aver buttato tutto, o quasi, all’aria all’interno del magazzino. Se ne sono andati con maglie, palloni e alcune borse, parte delle quali le abbiamo ritrovate sul prato, del progetto Juventus Academy. La cosa strana – prosegue – che ci fa pensare è che per entrare è stata forzata una porta, ma perché rompere anche il vetro di una finestra? Abbiamo allertato le forze dell’ordine e siamo stati raggiunti sul posto dai carabinieri per le procedure del caso e la conseguente – conclude il direttore generale – denuncia». Un fatto grave, quindi, che però non fa demordere l’Asd Fulginium che prosegue nel portare avanti la propria attività in ambito sportivo. Per scongiurare future visite indesiderate la società starebbe valutando l’amplificazione delle forme di difesa passiva andando a potenziare i sistemi d’allarme e altro.