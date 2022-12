Gravissime le condizioni di Lidia Nobili, la consigliera comunale ricoverata in Terapia intensiva al Gemelli

RIETI - Permangono gravissime le condizioni di Lidia Nobili, la consigliera comunale di Forza Italia, attuale vice presidente dell'assise, da ieri mattina ricoverata al Gemelli di Roma dopo essere stata colpita da una emorragia cerebrale nelle prime ore della mattinata di ieri.

Dopo un primo ricovero in ospedale al de Lellis, la Nobili - vista la gravità della situazione - è stata trasportata in eliambulanza al Gemelli.

La Nobili si trova ricoverata presso il reparto di Terapia intensiva e non trapelano notizie positive sulle sue condizioni. In politica dal 1994, quando fu eletta in consiglio comunale a Rieti nel gruppo di Forza Italia, è poi stata anche consigliere regionale - sempre per Forza Italia - durante la giunta di Renata Polverini.

Per anni è stata dirigente scolastica del liceo Classico Terenzio Varrone.