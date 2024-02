Migliori ospedali al mondo 2024, la classifica: 14 sono italiani. E il Gemelli di Roma è il primo (al 35° posto)

Quattordici ospedali italiani tra i migliori 250 classificati al mondo. A stilare la classifica 2024 è il magazine americano Newsweek. Prima tra le strutture italiane, al 35° posto, è il Policlinico Gemelli di Roma, mentre sul podio con il numero 1 in assoluto sale la Mayo Clinic di Rochester in Usa. Tra gli ospedali italiani al top mondiale, però, non compare alcun nosocomio delle regioni del Sud.