RIETI - La Federazione italiana sport invernali commissaria la sezione di Rieti. E’ il triste epilogo al quale è arrivata la Fisi reatina guidata dal 2010 dall’ex consigliera comunale e regionale Lidia Nobili, dopo la comunicazione giunta venerdì 23 novembre al termine dell’assemblea nazionale svolta a Milano il mattino stesso, nel corso della quale il vertice italiano della Fisi ha maturato la decisione di annullare l’assemblea elettiva di Rieti per il rinnovo delle cariche, prevista per il 25 novembre, decretando anche la necessità della nomina di un commissario straordinario da porre a guida della Fisi provinciale.



