Oroscopo 2024, Gemelli, Bilancia e Acquario i più fortunati. Inizio anno favoloso per il Toro, addio ai tormenti del Capricorno

Per molti versi il 2024 si annuncia come un anno di transizione tra l’attuale equilibrio del mondo e quello che entrerà in vigore nel 2025, quando i cambiamenti saranno più spettacolari. Le novità principali del 2024 riguardano soprattutto i segni d’aria, inevitabilmente scombussolati dall’arrivo di Plutone in Acquario il 21 gennaio e poi allietati da Giove che entra nei Gemelli il 25 maggio.

Energia

Saranno quindi anzitutto i nativi di questo elemento ad avere il privilegio di vivere qualcosa di un po’ speciale nell’anno nuovo. Le loro energie si moltiplicano mentre il desiderio di muoversi con maggiore libertà cresce in maniera prepotente. L’anno inizia alla grande per il Toro, finalmente Giove nel suo segno mantiene le generose promesse di fortuna e successo e gli regala un bel mazzo di carte vincenti. Insieme a lui, Capricorno e Vergine si spartiscono i favori della buona sorte. Poi dal 25 maggio Giove si trasferisce nei Gemelli, che per più di un anno, insieme alla Bilancia e all’Acquario, beneficiano della fortuna e del buonumore che dispensa. Plutone cambia segno dopo 15 anni in Capricorno, che adesso tira un sospiro di sollievo insieme all’Ariete, al Cancro e alla Bilancia, che si liberano da tonalità un po’ drammatiche e si scoprono profondamente trasformati. Con l’arrivo del pianeta della fusione nucleare, l’Acquario dovrà cambiare marcia insieme a Toro, Leone e Scorpione. La configurazione sancisce una logica diversa con la quale dovranno familiarizzarsi, aprendosi a una fase di trasformazione interiore che ha qualcosa di drastico.

Sfide

Plutone offre loro l’opportunità di accrescere in maniera significativa il potere personale, ma questo significa anche che dovranno affrontare una vera e propria prova del fuoco. Per i nativi di questi segni è ora di cambiare pelle e orientare i propri sforzi verso la rinascita, liberandosi da tutto quello che non ha più senso nella loro vita, scorie inutili che vanno eliminate. Ci sarà una sorta di breve parentesi tra settembre e metà novembre, quando Plutone torna in Capricorno a sbrigare le ultime faccende rimaste in sospeso, ma ormai il suo seme di dubbi e trasformazioni l’avrà piantato e fatalmente avrà iniziato a germogliare, generando fertili crisi là dove trova rigidità eccessive e proponendo risorse inattese dove invece sembrava che le soluzioni fossero esaurite.

Metamorfosi

Plutone porta con sé la trasformazione, dando le ali al bruco che diventa farfalla e che da un giorno all’altro scopre di poter volare. Ma volare non è così facile e la sua vita dovrà cambiare profondamente, sfidando la gravità e amministrando il nuovo potere che si ritrova a gestire. Plutone potrà essere forse più destabilizzante per Leone e Toro, magari in parte anche per lo Scorpione. Ma a tutti loro offre l’opportunità di reinventarsi.