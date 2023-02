Domenica 12 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Rimane molto attiva e intensa l’attività dei ladri in città anche in questi giorni, nonostante il potenziamento dei servizi di controllo e l’implementazione dei pattugliamenti da parte delle forze dell’ordine con vetture d’istituto e auto-civetta. A Osteria Nuova tentato il colpo in parafarmacia, in via Pietro Boschi a Rieti si è invece consumato un furto in appartamento mentre, tanto per non far mancare all’appello le attività commerciali, visita dei ladri anche nel negozio “Vivere a colori parrucchieri”.

Le motivazioni. La crisi che morde e uno stato di bisogno e di indigenza sempre più diffusi sono probabilmente all’origine dell’ondata di furti come aveva lucidamente analizzato don Marco – parroco di Borgo San Pietro – dopo il colpo di mille euro nella canonica della parrocchia di Santa Filippa Mareri.

Ma andiamo per ordine e raccontiamo il furto nell’abitazione del capoluogo. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei padroni di casa in via Pietro Boschi a Rieti nel quartiere di Regina Pacis. Saliti con destrezza e agilità in un balcone al primo piano hanno poi forzato una finestra per introdursi nell’appartamento. Qui hanno rovistato un po’ ovunque a caccia di preziosi e contanti riuscendo a portare via vari monili in oro.

Un basista? La scoperta della “visita” notturna è stata denunciata solo nella tarda mattinata al momento del rientro in casa dei proprietari. Nessuno dei vicini si è accorto di nulla, né sarebbero stati uditi dei rumori sospetti e la presenza dei ladri in ingresso e in uscita non è stata notata nonostante la via sia solitamente abbastanza transitata. Il colpo, comunque, sarebbe avvenuto a notte fonda. Fa pensare il fatto che i proprietari fossero assenti, come se i ladri fossero stati in qualche modo informati da un basista o avessero tenuto sotto controllo la famiglia.

Il blitz al Borgo. Sempre a Rieti, in via Fara Sabina nel quartiere centrale del Borgo, i malviventi hanno preso di mira l’ennesima attività commerciale della zona dopo il tentativo di furto ai danni della vicina trattoria “La favorita” a piazza Cavour.

I ladri hanno avuto accesso all’interno dell’attività commerciale da una finestra forzata grazie all’utilizzo di un grimaldello che successivamente è stato rinvenuto e posto sotto sequestro dai carabinieri. Magro il bottino in quanto sono riusciti a portare a casa poche banconote (circa 50/100 euro) presenti nel registratore di cassa dell’attività commerciale.

I rilievi. Sul posto sono intervenuti – oltre ad una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Rieti – anche gli uomini dell’Arma della Sezione operativa che hanno effettuato una serie di rilievi fotografici e dattiloscopici per reperire impronte ed elementi utili alle indagini in corso.

Infine in Sabina si è registrato un tentativo di furto ai danni della parafarmacia “Salaria” situata all’interno del centro commerciale “La Piazzetta” di Osteria Nuova con i malviventi che hanno tentato per ben due volte il colpo dopo essere stati messi in fuga dall’allarme volumetrico presente.

Qui il tandem di malviventi, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, ha tentato l’attacco alla parafarmacia verso le 22 nella notte tra giovedì e venerdì. Forzata una finestra sono entrati nell’esercizio commerciale ma il suono dell’allarme li ha messi in fuga. Probabilmente confidando nel fattore sorpresa, sono rimasti in attesa che si calmassero le acque per tentare l’assalto-bis, ma per l’ennesima volta il suono dell’allarme è tornato a far saltare i piani dei malviventi.

Le indagini. Ci sono ora indagini a tutto campo da parte di polizia e carabinieri sui numerosi furti rilevati e sui dati dattiloscopici repertati in sede di sopralluogo dopo i furti. Tutti gli elementi sono ora al vaglio degli investigatori e l’incrocio/confronto dei dati raccolti potrebbe dare sviluppi investigativi importanti per individuare i responsabili.