Sabato 11 Febbraio 2023, 00:10

RIETI - Mancava una farmacia nel lungo elenco di attività visitate dai ladri nell’ultimo mese. Ora c’è anche quella. Non si ferma l’ondata di furti, riusciti o tentati, sia in centro città che in tutta la provincia. Questa volta è stata p resa di mira nuovamente la Sabina, con un tentativo di effrazione, effettuato nella notte tra giovedì e venerdì, presso la parafarmacia “Salaria” situata all’interno del centro commerciale “La Piazzetta” di Osteria Nuova.

A quanto si evince dalle telecamere dell’esercizio commerciale, i malviventi - probabilmente due , con un terzo probabilmente fare da palo e alla guida di un mezzo - si sarebbero introdotti all’interno del locale intorno alle 22, forzando una finestra alta da cui si sono introdotti . Finestra, però, che una volta violata ha fatto suonare l’allarme del quale in un primo momento sembra nessuno si sia accorto. I ladri hanno dunque ritentato in piena notte, all’incirca intorno alle 2 con l’allarme di nuovo scattato. Richiamati dall’insistente suono notturno della sirena , i carabinieri di pattuglia in zona si sono recati sul posto ed hanno appurato il tentativo di furto , notando la finestra aperta.

« Siamo stati avvertiti dai carabinieri e dai gestori di un vicino locale di ristorazione - dicono i titolari della parafarmacia - ma dai nostri sopralluoghi in negozio siamo abbastanza certi che non abbiano portato via nulla » . All’interno della parafarmacia sembra dunque tutto al proprio posto, mentre dalle registrazioni delle telecamere interne si intravede un uomo, irriconoscibile perché situato in un cono d’ombra della stanza, che si volta di corsa e successivamente fugge velocemente , forse allarmato dal suono della sirena dell’impianto di sicurezza.