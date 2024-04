Lunedì 15 Aprile 2024, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 14:21

Christian Mecarelli, 26 anni, residente nella provincia di Roma è stato arrestato nei giorni scorsi e trasferito al carcere di Velletri. L'arresto è nato da un ordinanza da parte del GIP di Aosta che ha accusato l'uomo di aver effettuato furti di oggetti di lusso, in Valle d'Aosta, per un valore pari a 120 mila euro.

La vicenda

Le indagini, erano partite il 23 maggio 2023 dopo che un'albergatrice di Courmayeur aveva subito un furto in casa per di circa 20 mila euro tra borse griffate, monili e 4.000 euro in contanti il bottino.I poliziotti hanno ispezionato vari "Compro oro" di Aosta e della provincia di Roma, e anche alcuni negozi di articoli di moda usati di lusso, recuperando un portafogli e una borsa che risultavano rubati.

Tra maggio e ottobre dell'anno scorso i furti con bottino di rilievo in Valle d'Aosta erano stati cinque, compresi quelli in alcuni alberghi di Courmayeur: L'ultimo risale ad ottobre scorso quando erano stati rubati orologi di lusso e capi firmati per un valore di circa 100mila euro nella casa dell'imprenditore Giovanni Girardini, consigliere comunale ad Aosta e leader di Rinascimento Vda.